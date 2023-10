Đâm chết người từ mâu thuẫn lúc đánh bida

Pháp luật

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Lưu Quốc Đường (SN 1990, quê Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán bida trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.