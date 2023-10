Vừa ra viện không lâu, bệnh nhân tâm thần đâm chết người

Sự việc xảy ra vào sáng nay (5/10) tại bản Nậm Cá, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đối tượng Lường Văn Thưa (sinh năm 1977), trú tại bản Nậm Cá đã dùng dao đâm chết ông Giàng A Rùa (sinh năm 1970).

Thông tin ban đầu, ông Giàng A Rùa là người ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái làm nghề bán dao lưu động. Khi đến bán dao tại bản Nậm Cá thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện trường vụ bệnh nhân tâm thần gây án mạng tại Điện Biên. Nguồn: Báo Lao động

...



Trao đổi với phóng viên, đại diện công an xã Nà Sáy xác nhận thông tin trên và cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên Công an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp vào cuộc điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Lường Văn Thưa có tiền sử bị bệnh tâm thần, vừa điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Điện Biên, ra viện ngày 26/9 và có biểu hiện "loạn thần do rượu".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: Báo VOV