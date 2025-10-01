Bị “xin đểu”, thanh niên rút kéo đâm chết người

Sáng 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-9, Nguyễn Văn Tý (23 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, Lâm Đồng) ngồi trên ghế đá công viên cạnh ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Hội (phường Phan Thiết, Lâm Đồng) để đợi bạn.

Lúc này, ông NTM (38 tuổi, trú phường Bình Thuận) đi ngang qua và 'xin đểu' Tý 20.000 đồng thì bị từ chối.

Hiện trường vụ án mạng

...



Sau đó giữa 2 người xảy ra xô xát, Tý lấy kéo đang cất giấu trong người đâm vào ngực ông M. khiến nạn nhân đổ gục, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an phường Phan Thiết sau đó đã đến hiện trường, truy xét hung thủ. Từ tin báo của người dân, nghi phạm đã bị công an bắt giữ cùng hung khí và đưa về trụ sở công an để làm việc.

Ông M. được người dân sơ cứu, đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

