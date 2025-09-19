Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX dự kiến diễn ra từ 30/9 - 2/10/2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy và hoạt động báo chí quý III/2025.

Hội nghị báo cáo viên, họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX và giao ban công tác báo chí quý III/2025. Ảnh: Bá Thăng



Theo báo cáo, 599/599 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 73/73 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội thành công. Tổng số cấp ủy viên được chỉ định tại các cấp cơ sở là 1.629 đồng chí.

Tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với văn kiện và phương án nhân sự được thực hiện đúng quy trình. Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày (30/9 - 2/10/2025) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, với hơn 400 đại biểu chính thức và trên 200 khách mời tham dự.

Chủ đề đại hội là "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững", với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Về phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 ủy viên.

...

Về kết quả sắp xếp bộ máy, sau sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 5 sở và 1 tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; giảm 22 phòng, 4 chi cục, 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; giảm 47 phòng chuyên môn cấp huyện. Từ 1/7/2025, 12 đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động, sắp xếp 209 đơn vị hành chính cấp xã thành 60 xã, 9 phường.

Ông Hà Văn Hùng,Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh



Trong quý III/2025, các cơ quan báo chí địa phương đã có nhiều đổi mới, tạo ra các tác phẩm báo chí chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cơ quan báo chí đã huy động được trên 3 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Kết luận hội nghị, ông Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm chắc thông tin, chủ động tuyên truyền đúng định hướng; kịp thời phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu độc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV

