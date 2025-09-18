Hà Tĩnh: Khánh thành tổ máy tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Sáng 18/9, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức Lễ khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện II tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh.

Ông Go Fukushima - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tùng.



Tại buổi lễ, ông Go Fukushima, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II bày tỏ, khi đi vào hoạt động dự án sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm, nâng cao năng lực hạ tầng năng lượng, đóng góp vào ngân sách và mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Thời gian tới, công ty đặt mục tiêu hoàn thành Tổ máy số 2 vào cuối năm 2025, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng trong các hoạt động xã hội, môi trường và cộng đồng nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tùng.



Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã biểu dương sự nỗ lực của Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã vượt qua nhiều khó khăn để Tổ máy số 1 hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ lời cảm ơn chính quyền và người dân phường Vũng Áng (trước đây là xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) với sự đồng thuận và trách nhiệm đã tạo điều kiện bàn giao mặt bằng dự án đảm bảo tiến độ.

Được khởi động từ năm 2007, Tổ máy số 1 đưa vào vận hành thương mại vào ngày 22/7/2025 với công suất 665MW.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II nhấn nút khánh thành dự án. Ảnh: Trọng Tùng.



Trong giai đoạn xây dựng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương. Tổ máy số 1 hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Ngoài ra, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II cũng đã triển khai 67 hoạt động cộng đồng với tổng vốn đầu tư khoảng 635.000 USD, tương đương 16 tỷ đồng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương

