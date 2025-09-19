Hà Tĩnh: Siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, chặn sốt ảo

Thời gian qua, thị trường bất động sản Hà Tĩnh có bước phát triển tích cực, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện nhu cầu nhà ở. Song, nhiều khu vực nông thôn đã xuất hiện tình trạng giá đất tăng bất thường, vượt xa giá trị thực, gây biến động thị trường và tiềm ẩn rủi ro cho người dân.

Khoảng một tháng trở lại nay, nhiều xe ô tô trong và ngoài tỉnh chủ yếu là Nghệ An đổ xô về xã Toàn Lưu để xem đất



Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số hội nhóm đầu cơ và môi giới tự phát, lợi dụng tâm lý đầu tư theo đám đông để thổi giá, tạo “sốt ảo”. Thông tin thiếu minh bạch, thậm chí bị bóp méo trên mạng xã hội đã khiến nhiều người dân vội vã xuống tiền, dẫn đến nguy cơ thiệt hại kinh tế.

Cụ thể, ghi nhận tại xã Toàn Lưu, khoảng một tháng nay, tình trạng đất nông thôn bị đẩy giá chóng mặt, sau khi xuất hiện thông tin quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây.

Những lô đất tại xã Toàn Lưu trước đây chỉ để trồng sắn, hoa màu, được các nhà đầu tư mua lại, làm đường, phân nhỏ lô rồi rao bán



Trước thực trạng, Sở Xây Dựng đã phát văn bản Số 4833/SXD-QLN1/18-9-2025, về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thị trường bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, Sở Xây Dựng yêu cầu, cá nhân chỉ được hành nghề môi giới khi có chứng chỉ môi giới bất động sản còn hiệu lực và phải làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Các cá nhân khi rao bán bất động sản trên mạng xã hội phải công khai số chứng chỉ hành nghề. Việc này giúp cơ quan chức năng kiểm soát tốt hơn, đồng thời tạo sự minh bạch cho người mua, hạn chế tình trạng tung tin sai sự thật để thao túng giá đất.

... "Cò đất" dựng cả lán để phục vụ việc giao dịch, mô giới tại xã Toàn Lưu



Cùng với cá nhân môi giới, các sàn giao dịch bất động sản cũng được tăng cường kiểm soát. Doanh nghiệp mở và vận hành sàn phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96/2024. Những sàn chưa đủ điều kiện về pháp lý, nhân sự hay cơ chế kiểm soát giao dịch phải khẩn trương hoàn thiện.

Ngoài siết môi giới và sàn giao dịch, Sở Xây dựng cũng yêu cầu: chủ đầu tư dự án tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, chỉ đưa sản phẩm vào kinh doanh khi đủ điều kiện. Công an tỉnh xử lý hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, hoạt động môi giới và sàn giao dịch trái phép, trốn thuế.

Ô tô nối đuôi dài khắp các ngõ, ngách tại làng quê xã Toàn Lưu. Người dân ngỡ ngàng khi giá đất được đẩy lên 30 - 40%



UBND các xã, phường công khai thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng, kiểm soát hoạt động môi giới tại địa bàn, phối hợp với báo chí cảnh báo người dân trước chiêu trò đầu cơ. Các sở, ngành liên quan quản lý chặt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công chứng giao dịch, quảng cáo bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, việc tăng cường quản lý không chỉ nhằm lập lại trật tự thị trường bất động sản mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, ngăn chặn nguy cơ “bong bóng” giá đất ở nông thôn, góp phần ổn định kinh tế xã hội và thu hút đầu tư bền vững cho địa phương.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

