Cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị bắt

Bà Thanh bị khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ, chiều nay, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết tại cuộc họp báo quý của Bộ Công an.

Cùng vụ án, C03 khởi tố, tạm giam ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, nguyên trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land, bị tạm giam với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh khi đương chức. Ảnh: VVT



Bà Phan Thị Mỹ Thanh 60 tuổi, từng là Đại biểu Quốc hội khóa 14, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Đồng Nai. Sự nghiệp gắn liền với tỉnh Đồng Nai, bà Thanh từng trải qua các cương vị như Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch (cũ), Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Giữa năm 2018, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra các vi phạm, khuyết điểm "rất nghiêm trọng", bà Thanh bị cách mọi chức vụ trong Đảng. Bà thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 từ ngày 14/5/2018.

Ngoài vụ án này, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và hai cựu cấp phó Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng đều đã bị vướng lao lý ở các vụ án trước đó.

Ông Cao Tiến Dũng hồi năm 2023 cũng bị kỷ luật cảnh cáo. Thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông chuyển sang làm Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận tỉnh ủy. Từ ngày 1/7, khi sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, ông Dũng không đảm nhận chức vụ nào.

...

Hai tháng sau đó, ông Dũng bị HĐND tỉnh Đồng Nai tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (trái) và Cao Tiến Dũng. Ảnh: Linh Đan



Công ty Free Land có vốn điều lệ 300 tỷ đồng sau đó nâng tổng vốn lên 1.500 tỷ đồng với cổ đông lớn là bà Vũ Minh Lý. Năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép quy hoạch, giao Công ty cổ phần Ngũ Long Tân (sau này đổi tên thành Free Land) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư King Bay, khoảng 125 ha, thuộc huyện Nhơn Trạch cũ.

Sau nhiều năm triển khai, khách hàng mua dự án King Bay đã làm đơn tố cáo chủ đầu tư vi phạm quy định pháp luật và chiếm tiền thông qua hợp đồng đặt cọc. Quá thời hạn, Free Land không thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Mở rộng điều tra việc này, nhà chức trách bước đầu tình nghi các cựu quan chức nêu trên có hành vi nhận hối lộ.

Tại họp báo quý, Bộ Công an cho biết quý 3/2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu tới 27,2% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn ngành công an đã khám phá hơn 8.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý hơn 17.600 nghi phạm; vận động, bắt hơn 90 người trốn truy nã.

Trong các vụ án phạm tội về kinh tế, tham nhũng và các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo, công an đã phát hiện 141 vụ, 449 bị can về tội tham nhũng, chức vụ; 633 vụ và hơn 1.500 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế.

Về ma túy, công an bắt hơn 7.500 vụ với 14.700 bị can, thu giữ 93kg heroin, 271 kg cần sa, 776 kg và hơn 293.000 viên ma túy tổng hợp.

Tác giả: Phạm Dự - Thanh Lam

Nguồn tin: Báo VnExpress

