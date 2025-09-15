Chỉ định nữ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Phó Bí thư Thành ủy

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Sinh năm 1976; quê quán: TPHCM - Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, Cử nhân Hành chính học - Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị ... - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM (từ tháng 8/2024) - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM liên tục 4 nhiệm kỳ từ năm 2005 đến năm 2025. Tóm tắt quá trình công tác: - Năm 1996-2001: Công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn, Bí thư Huyện đoàn - Năm 2001-2007: Công tác tại Thành đoàn TPHCM, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2002-2007. - Năm 2008-2014: Công tác tại huyện Hóc Môn, giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn. - Năm 2014-2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. - Năm 2016-2021: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV. - Năm 2021-2024: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV. - Từ tháng 3/2024: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.