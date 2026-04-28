HLV Văn Sỹ Sơn thay đổi thái độ về Đình Bắc

Đình Bắc khiến HLV Văn Sỹ Sơn đổi thái độ - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 26-4, CLB Công An Hà Nội đánh bại Sông Lam Nghệ An 4-2 trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 20 LPBank V-League 2025 - 2026. Trong đó, cá nhân Nguyễn Đình Bắc lập hẳn hat-trick.

Đây là trận đấu rất đặc biệt với Đình Bắc, khi Sông Lam Nghệ An là nơi từng đào tạo anh trong những năm tháng đầu sự nghiệp; còn HLV Văn Sỹ Sơn, người đang dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ, lại là thầy cũ của Bắc ở CLB Quảng Nam.

"Trận này Đình Bắc thực sự đã khẳng định được những phẩm chất vốn có. Tôi chúc mừng cậu ấy. Cũng phải nói rằng Đình Bắc được hỗ trợ rất nhiều bởi những vệ tinh chất lượng tại CLB Công An Hà Nội. Tôi tin rằng Đình Bắc sẽ giữ được sự tập trung, tiếp tục hoàn thiện bản thân và phát triển đúng hướng", HLV Văn Sỹ Sơn nói.

Khi còn chung màu áo CLB Quảng Nam, HLV Văn Sỹ Sơn là người thầy nghiêm khắc với Đình Bắc. Ông từng kỷ luật cầu thủ này, đuổi khỏi đội một, mắng té tát học trò bằng những từ ngữ nặng nề, như "ảo tưởng sức mạnh".

... HLV Văn Sỹ Sơn đang dẫn dắt Sông Lam Nghệ An - Ảnh tư liệu

Đó là khoảng thời gian Đình Bắc mới nổi khi ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2024, được CLB Hà Nội săn đón. Tuy nhiên Đình Bắc đã từ chối ký hợp đồng vì phân tâm với những đề nghị tốt hơn.

Mọi thứ dần thay đổi khi Đình Bắc khoác áo CLB Công An Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt và tin tưởng của HLV Alexandre Polking, Đình Bắc ngày càng chuyên nghiệp và trưởng thành hơn. Anh đã ghi bàn thứ 7 ở mùa này, bám đuổi rất sát Đỗ Hoàng Hên trong nhóm cây săn bàn nội.

Ở các cấp đội tuyển, Đình Bắc cũng đã giành huy chương vàng SEA Games và huy chương đồng U23 châu Á, tương lai rất rộng mở.

HLV Polking chia sẻ: "Đình Bắc là viên ngọc quý. Nhưng viên ngọc này cần thêm thời gian để mài giũa. Đình Bắc còn có thể hay hơn rất nhiều".

Tác giả: Ngọc Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn