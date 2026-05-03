Lật đò chở khách tham quan Mẹ Đông Hải, hơn 10 người rớt xuống sông

Hiện trường vụ lật đò

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một nhóm hơn 10 du khách thuê đò (vỏ lãi) để vào khu Mẹ Đông Hải tham quan, thắp hương. Khi di chuyển trên sông, phương tiện không may vướng vào gốc cây và bị lật úp làm cho nhiều hành khách rơi xuống nước.

"Khu vực từ đường chính vào Mẹ Đông Hải dài khoảng 5km. Thời điểm xảy ra sự cố, trên đò có hơn 10 người, trên đò có áo phao nên không xảy ra thiệt hại về người", lãnh đạo xã Hưng Hội cho biết.

Cũng theo vị này, nhóm khách tự thỏa thuận thuê đò trọn chuyến để di chuyển, phương tiện bị lật do vướng chướng ngại vật dưới sông, không va chạm với phương tiện khác nên không có thiệt hại về người. Sau khi xảy ra sự cố, người dân và chủ đò nhanh chóng lật lại phương tiện, hỗ trợ đưa các hành khách lên bờ an toàn, không có ai bị thương.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết bến đò khu vực này là tự phát, nhưng vẫn được kiểm tra an toàn định kỳ. Phần lớn người điều khiển phương tiện đều có bằng lái. Sự cố được xác định là ngoài ý muốn.

Dịp lễ này, khu Mẹ Đông Hải thu hút vài trăm lượt khách. UBND xã Hưng Hội đang có kế hoạch mở rộng, gia cố bờ kè để người dân có thể di chuyển bằng ô tô đến khu du lịch. Khi tuyến đường hoàn thiện, hoạt động của bến đò dự kiến sẽ chấm dứt.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ