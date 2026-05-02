Bị CLB Hà Tĩnh chia điểm, PVF-CAND tạm thoát đáy: Vẫn ở vị trí rất nguy hiểm

Tối 2.5, CLB PVF-CAND tiếp đón CLB Hà Tĩnh, ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 21 V-League 2025-2026. Trước khi bước vào trận đấu này, đội chủ sân PVF đang đứng cuối trên bảng xếp hạng. Do đó, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại nhập cuộc với quyết tâm rất cao, đặt mục tiêu giành điểm số trên sân nhà nhằm nuôi hy vọng trụ hạng.

Trong hiệp 1, hai đội thi đấu khá thận trọng. Hơn 45 phút thi đấu đầu tiên diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao. Vẫn có những tình huống đáng chú được tạo ra, nhưng khâu chuyền bóng hoặc dứt điểm cuối cùng của cầu thủ PVF-CAND lẫn CLB Hà Tĩnh là chưa đủ sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

PVF-CAND và CLB Hà Tĩnh chia điểm ở vòng 21 V-League. ẢNH: CLB HÀ TĨNH

PVF-CAND đang cần điểm buộc phải đẩy cao tốc độ trận đấu và tích cực chơi tấn công hơn từ sau tiếng còi mở màn hiệp 2. Khi đội chủ sân PVF đẩy lên, đây cũng là thời điểm CLB Hà Tĩnh có nhiều khoảng trống ở phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Bàn thắng đã ở rất gần với CLB Hà Tĩnh, khi Nguyễn Văn Hiệp được trao cơ hội rất rõ ràng. Phút 53, thủ môn Phí Minh Long (PVF-CAND) đổ người nhưng cản phá không thành công đường chuyền vào của cầu thủ CLB Hà Tĩnh. Văn Hiệp nhận bóng và đứng trước khung thành đã mở toang, nhưng cuối cùng cú dứt điểm của anh lại bị hậu vệ Nguyễn Bảo Long (PVF-CAND) kịp lùi về và cản phá ngay trên vạch vôi.

Câu trả lời của PVF-CAND đến ở phút 68, khi Eid Mahmoud xoay người tung cú sút khá hiểm hóc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tùng (CLB Hà Tĩnh) đã thi đấu tập trung để cứu thua.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, PVF-CAND tràn đội hình lên tấn công và có thể trận khởi sắc. Dù vậy, các học trò HLV Nguyễn Tiến Đại vẫn không cải thiện được sự hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Một điểm trên sân nhà giúp thứ hạng của PVF-CAND có sự thay đổi sau vòng 21. Đội chủ sân PVF thoát đáy, từ hạng 14 lên đứng hạng 13 với 14 điểm. CLB Đà Nẵng (13 điểm) bị đẩy xuống đứng cuối bảng.

Tác giả: Nghi Thạo

Nguồn tin: thanhnien.vn