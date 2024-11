Cửa hàng xe đạp điện bất ngờ bốc cháy khiến nữ nhân viên thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Một phụ nữ 20 tuổi đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một cửa hàng xe đạp điện ở Rajajinagar, bang Bengaluru, Ấn Độ, vào 5h30 chiều ngày 19/11.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn được cho là do chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phòng trưng bày, khiến người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong.

Vụ hỏa hoạn khiến nữ nhân viên 20 tuổi thiệt mạng.

...



Người phụ nữ được xác định là nhân viên của cửa hàng, tên là Priya. Năm nhân viên có mặt bên tại cửa hàng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn đã nhanh chóng chạy thoát.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Lính cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường, với hai xe cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa. Sự hiện diện của pin xe đạp điện đã gây ra mối lo ngại về khả năng phát nổ, buộc cảnh sát phải phong tỏa khu vực và sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Đám cháy cuối cùng đã được khống chế và khu vực xung quanh đã được bảo vệ. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân gây ra đám cháy.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn