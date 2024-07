Clip: Xe đạp điện phát nổ trên phố, nam thanh vứt xe bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Vụ cháy xe đạp điện xảy ra tại Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 27/6 và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện đang di chuyển trên phố thì khói bất ngờ bốc lên và nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ chiếc xe.

Nam thanh niên lập tức dừng lại và chạy khỏi chiếc xe đạp điện chỉ vài giây trước khi nó phát nổ.

Chiếc xe đạp phát nổ với năm tiếng nổ dữ dội, khiến ngọn lửa và khói dày đặc bốc lên không trung.

... Chiếc xe đạp điện bất ngờ bốc cháy trên phố



Mặc dù đã nhanh chóng thoát khỏi hiện trường sau vụ nổ, nhưng người đi xe đạp điện vẫn tỏ ra bàng hoàng trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Khi nhận được báo cáo, các đơn vị chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Đồng thời, chính quyền đã phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Những phát hiện ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến các vấn đề về chất lượng của ắc quy.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn