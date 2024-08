Lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 sáng 1-8, xe tải cẩu biển số TP.HCM di chuyển từ khu vực cây xăng ra quốc lộ 1 (gần cầu vượt Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì xảy ra tai nạn với một phụ nữ bán vé số dạo.

Hậu quả, nạn nhân bị xe tải cẩu cán tử vong.

Thương tâm cụ bà bán vé số dạo tử vong sau tai nạn với xe tải cẩu

Vụ tai nạn xảy ra ngay giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông trên quốc lộ 1 qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt tại khu vực trên để điều tiết giao thông.

Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là bà T.T.B. (65 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh).

Một người thân cho biết bà B. thuê trọ ở quận Bình Tân, hằng ngày thường đi bán vé số dạo. Sáng sớm 1-8, bà B. đi bán vé số dạo thì bị tai nạn đau lòng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NGỌC KHẢI chụp khoảng 8h50 ngày 1-8







