Thông tin "nóng" vụ Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt

Chiều 4-10, nguồn tin cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn (SN 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Trong thư chia buồn cùng ngày của UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh ký, gọi đây là hành động "anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ" của ông Lê Phước Toàn.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tới thăm viếng, chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn



Theo thông tin ban đầu, tối 3-10, mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng). Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Bà Lê Thị Đào đau đớn trước sự hy sinh của con trai



Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ô tô mang BKS: 47A- 461.73 tông trúng. Chiếc xe sau đó chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại; tài xế đi khỏi hiện trường.

...

Ông Lê Phước Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Đến 9 giờ ngày 4-10, bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định sau khi dự tiệc có rượu bia cùng bạn bè, bà Chi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

Tại thời điểm bà Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu; âm tính với các chất ma túy.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động