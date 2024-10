Cụ bà 71 tuổi dắt xe đạp qua đường bị xe tải cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: MINH HÒA

Trưa 8-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp khiến cụ bà 71 tuổi tử vong.

Người phụ nữ dắt xe đạp qua đường bị xe tải cán tử vong ở Hóc Môn

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, nam tài xế cầm lái xe tải chạy trên đường Phan Văn Hớn, hường từ đường Phạm Văn Sáng đi quốc lộ 1. Khi đến ngã tư đường Phan Văn Hớn - Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), xe này dừng lại chờ đèn đỏ.

Sau khi xe tiếp tục di chuyển thì bất ngờ tông trúng cụ bà (71 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đang dắt xe đạp băng qua đường ngay trước đầu xe tải. Cú tông khiến cụ bà ngã xuống đường, bánh xe tải cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân có thể do cụ bà qua đường thiếu quan sát nên xảy ra vụ việc.

Thời điểm cụ bà dắt xe đạp băng qua đường ngay trước đầu xe tải - Ảnh: CẮT TỪ CLIP







