Công điện hỏa tốc ứng phó thiên tai "kép"

Công điện nêu rõ, trong bối cảnh các khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đang chịu hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, nguy cơ "lũ chồng lũ, bão chồng lũ" là rất hiện hữu, đòi hỏi sự sẵn sàng cao độ để ứng phó thiên tai "kép".

Thực hiện Thông báo Kết luận số 646/TB-VPCP ngày 27/11 của Văn phòng Chính phủ về ứng phó cơn bão số 15 và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Công điện số 35/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 27/11 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, tiếp tục thực hiện các công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về ứng phó Bão số 15 và khắc phục hậu quả mưa lũ khu vực Trung Bộ.

Biển Đông đang có 2 xoáy thuận nhiệt đới là bão số 15 và một áp thấp nhiệt đới hoạt động. (Ảnh: VNDMS)



Công điện yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền bảo đảm an toàn doanh trại, kho, trạm, xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục vận chuyển 8.000 tấn gạo và hàng cứu trợ bàn giao cho Quân khu 5, Quân khu 7 tiếp nhận cấp phát theo quy định.

Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người mất tích; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị hư hỏng; xây mới nhà sập để bà con có nhà đón Tết.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát thực tế, đặc biệt là các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư ém, lót sẵn tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ bị cô lập, chia cắt; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân thiếu đói, thiếu chỗ ở.

...

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão số 15; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các phương tiện; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú an toàn.

Yêu cầu Quân đoàn 34, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Bộ đội Biên phòng, các binh chủng, binh đoàn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có lệnh.

Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nhanh chóng khắc phục hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác phòng thủ dân sự.

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Hồi 13h ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15km/giờ.

Đêm 25/11, bão Koto đã đi vào Biển Đông (bão số 15), cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, bão có thời gian lưu gió trên biển lâu (5-6 ngày), cường độ gió mạnh trên biển cấp 8-9, giật cấp 11; có khả năng gây mưa lớn trở lại cho các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo VOV