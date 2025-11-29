Bão số 15 di chuyển chậm, tiếp tục suy yếu nhưng gây gió mạnh nguy hiểm trên biển

Hồi 4h sáng nay (29/11), tâm bão số 15 nằm ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Bão đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Dự báo, trong 72-120 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 3-5 km/h và có xu hướng suy yếu thêm.

...

Tác động trên biển: Khu vực phía Tây Bắc giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Sóng biển cao 3-5 m, riêng vùng tâm bão 6-8 m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng đều đối mặt nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các cơ quan chức năng khuyến cáo chủ phương tiện chủ động di chuyển tránh bão và theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV