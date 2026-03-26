Công bố video vụ sập cầu kinh hoàng khiến 14 người tử vong, 3 người mất tích, hàng loạt phương tiện rơi xuống sông

Những đoạn video từ camera hành trình ghi lại cảnh tượng sập cầu Juscelino Kubitschek tại Brazil khiến 14 người thiệt mạng và 3 người mất tích hồi cuối năm 2024 vừa lần đầu tiên được công bố. Luật sư Melissa Fachinello, người đại diện cho gia đình các nạn nhân, đã công khai những hình ảnh cho thấy khoảnh khắc mặt cầu đứt gãy khiến các phương tiện không kịp phản ứng. Cả người đi xe máy lẫn ô tô đều bị hất tung lên không trung trước khi rơi thẳng xuống dòng sông Tocantins dữ dội.

Cáo buộc từ phía luật sư về việc chậm trễ bồi thường

Theo các phương tiện truyền thông địa phương như Mix Vale, vụ tai nạn thảm khốc này xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2024, cướp đi sinh mạng của 14 người và hiện vẫn còn 3 người mất tích.

Your browser does not support the video tag.

Video mới được công bố gần đây

Luật sư Fachinello hiện đang đại diện cho công ty vận tải Expresso Geracao để yêu cầu bồi thường, sau khi tài xế xe tải của công ty này tử vong và phương tiện được trục vớt từ dưới lòng sông. Bà chỉ trích chính quyền vì sự chậm trễ trong việc chi trả các khoản bù đắp, đồng thời nhấn mạnh rằng bồi thường không phải là sự bố thí mà là quyền lợi chính đáng của những nạn nhân chịu hậu quả từ sự cẩu thả.

Nhân chứng tình cờ ghi lại thảm kịch và con số thương vong

...

Tại thời điểm xảy ra sự cố, một nghị sĩ địa phương tên Elias Junior đang quay phim những vết nứt trên cầu để chuẩn bị báo cáo tố tụng thì vô tình ghi lại được toàn bộ quá trình sụp đổ.

Trong số 18 người bị rơi xuống sông, chỉ có duy nhất một người may mắn sống sót. Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm một phụ nữ 25 tuổi, một nam giới 46 tuổi đi xe máy và nhiều tài xế xe tải khác. Vụ tai nạn khiến 3 xe máy, 1 xe con, 2 xe tải nhỏ và 4 xe tải lớn chìm dưới lòng sông, cùng với đó là 76 tấn axit sunfuric và 22.000 lít thuốc trừ sâu bị rò rỉ, gây ra những lo ngại nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường.

Lời cảnh báo bị phớt lờ và cây cầu mới được khánh thành

Cây cầu cũ được xây dựng từ những năm 1960, vốn đã xuống cấp nghiêm trọng do phải gánh tải trọng xe nặng liên tục và thiếu công tác bảo trì. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về tình trạng "nguy cấp" của kết cấu cầu từ năm 2020 và đề xuất xây lại, nhưng kế hoạch đấu thầu vào năm 2024 đã thất bại khiến việc thi công không kịp triển khai trước khi thảm kịch xảy ra.

Kết cấu cũ đã được đánh sập bằng thuốc nổ vào tháng 2 năm ngoái, và một cây cầu mới vừa được khánh thành vào đúng ngày 22 tháng 12 vừa qua - tròn một năm sau ngày xảy ra vụ tai nạn đau lòng. Bộ Hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil cho biết các hồ sơ bồi thường hiện đã chuyển sang quy trình tư pháp và chưa thể dự đoán thời gian chi trả cụ thể.

Nguồn: ETtoday

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: Phụ nữ Mới