Sập cầu khổng lồ cao 172 mét sau vài tháng khánh thành

Vào ngày 11/11, một đoạn lớn của Cầu lớn Hồng Kỳ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã sụp xuống sông Zumuzu.

Cây cầu, một phần của dự án tái thiết trong khu vực hồ chứa Nhà máy thủy điện Shuangjiangkou, có tổng chiều dài 758 mét, nhịp chính dài 220 mét và chiều cao trụ cầu chính là 172 mét. Cầu đã hoàn thành và thông xe vào tháng 1/2025.

Cây cầu đã bị cảnh sát đóng cửa vào chiều 10/11 sau khi xuất hiện các vết nứt trên các sườn dốc và đường gần đó. (Ảnh: Xiaoxiang Morning Post)



Những cảnh quay về vụ việc đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem cho đến nay trên X (trước đây là Twitter), cho thấy khoảnh khắc con đường dẫn đến cây cầu sụp đổ, các mảnh vỡ nằm rải rác trên sườn núi và dòng sông bên dưới.

Nhờ các biện pháp kiểm soát giao thông sớm, không có phương tiện hoặc người đi bộ nào trên cầu vào thời điểm xảy ra vụ sập và không có thương vong nào xảy ra.

Vào khoảng 3h chiều ngày 10/11, các thanh tra đã phát hiện ra một vết nứt rộng khoảng 10 cm trên đường dẫn vào bờ phải và mái dốc, cho thấy nguy cơ sạt lở đất. Vào lúc 6h chiều cùng ngày, Cục Giao thông vận tải tỉnh Aba và Cục Công an đã cùng ban hành thông báo đóng cửa cầu đối với mọi phương tiện giao thông.

Theo báo cáo chính thức, nguyên nhân ban đầu của vụ sập cầu là do sự biến dạng của sườn đồi bờ phải, sau đó trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra lở đất dẫn đến sập nền đường và đoạn cầu dẫn.

Các chuyên gia hiện đã đến hiện trường để tiến hành điều tra và phân tích thêm, trong khi chính quyền địa phương đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để phối hợp các nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả.

