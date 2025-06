Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ theo mô hình tổ chức mới

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An – Nguyễn Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh;các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Đồng chí Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh

Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập công an xã mới trên cơ sở sát nhập công an các xã cũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công bố quyết định về thành lập mô hình 5 tổ công tác công an cấp xã; Công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ công tác đối với 4 đồng chí; Công bố các quyết định thành lập các đội công tác thuộc các phòng thuộc Công an tỉnh; Công bố các quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 4 đồng chí là Trưởng Công an xã, Đội trưởng và Phó Đội trưởng trong Công an tỉnh; Công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh đối với các đồng chí được giữ chức Trưởng Công an cấp xã (mới).

Đại biểu tham gia buổi lễ công bố các quyết định

Việc kiện toàn tổ chức và nhân sự lần này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an tại cơ sở, phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định cho các đồng chí Trưởng Công an xã mới

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy là yêu cầu tất yếu để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức hành chính, mà còn là sự chuyển biến về tư duy, cách làm để lực lượng Công an cơ sở thực sự là “cánh tay nối dài”, là nền tảng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Đồng chí mong muốn các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này sẽ nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, nắm bắt địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ chính quyền địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, đồng chí Trung tá Nguyễn Đông Hưng, Trưởng Công an phường Thành Sen đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định trên cương vị công tác mới, bản thân và các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, chủ động, sáng tạo trong công tác, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Đông Hưng, Trưởng Công an phường Thành Sen phát biểu nhận nhiệm vụ

Buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện rõ quyết tâm của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

