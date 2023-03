Công an tỉnh Hà Tĩnh báo công nhân kỷ niệm 75 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Tham gia Đoàn còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng, đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn báo công dâng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn công tác Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã báo công dâng Bác. Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, toàn thể Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang ra sức đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện “Tư cách người Công an cách mệnh”, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên mọi lĩnh vực, vị trí công tác, chiến đấu, cán bộ chiến sỹ các đơn vị đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng, toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng; kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất; rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh lưu bút tại khu di tích 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND được xây dựng tại thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. Đây là Khu di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt, vừa là nơi ghi dấu sự kiện đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII tiếp nhận lá thư của Bác Hồ, trong thư có đoạn Bác nêu 6 điều về “Tư cách người Công an Cách mệnh” vào đầu năm 1948. Sau này đã trở thành 6 điều Bác Hồ dạy CAND - là kim chỉ nam trong việc rèn luyện, phấn đấu bản thân của người CAND.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác tham qua khu lưu niệm

Tổng thể công trình Khu lưu niệm được thiết kế bao gồm: Nhà trưng bày lưu niệm 6 điều Bắc Hồ dạy CAND với gần 500 tài liệu, hiện vật giới thiệu về những sự kiện lịch sử tiêu biểu gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Sân hành lễ với điểm nhấn là Tượng đài Bác Hồ, phía sau là bức phù điêu chạm khắc tinh xảo khắc họa hình ảnh thể hiện hoàn cảnh ra đời của lá thư Bác Hồ gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII và một số hình ảnh tiêu biểu của lực lượng CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy CAND trong 75 năm qua. Bên cạnh đó là di tích chùa Tứ Giáp, được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Thời kỳ tiền khởi nghĩa chùa Tứ Giáp sử dụng làm cơ sở cách mạng, che chở, tạo điều kiện cho cán bộ cách mạng về hoạt động, gây cơ sở. Từ năm 1946 - 1948, chùa là cơ sở của Công an khu XII, cũng là thời kỳ đồng chí Hoàng Mai làm Giám đốc. Ngày 11/3/1948, Bác Hồ viết một bức thư gửi đích danh đồng chí Hoàng Mai, trong thư có nêu 6 lời dạy về tư cách người Công an cách mệnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn Công an Hà Tĩnh trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu di tích 6 Điều Bác Hồ dạy CAND

Khu lưu niệm là một trong những địa điểm có ý nghĩa, giá trị lịch sử thực tế nhất để tổ chức các hoạt động về nguồn cho cán bộ chiến sỹ lực lượng CAND, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thấm nhuần sâu sắc về 6 điều Bác Hồ dạy CAND, để tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhận thức, hành động, việc làm hằng ngày của mỗi CBCS CAND Việt Nam nói chung và Công an Hà Tĩnh nói riêng.

Một số hoạt động của Công an Hà Tĩnh trong chuyến về nguồn tại Khu lưu niệm:

