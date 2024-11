Công an Hà Tĩnh công bố quyết định về công tác cán bộ

Tin Hà Tĩnh

Sáng ngày 18/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 2 đồng chí Phó Trưởng phòng trong Công an tỉnh. Tham dự lễ công bố các quyết định có đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trong Công an tỉnh.