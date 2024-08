Công an Hà Tĩnh tìm nạn nhân đường dây lừa đảo quốc tế

Một nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Ngày 8-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng hoạt động tại khu kinh tế Tam giác vàng (thuộc tỉnh Bò Kẹo, Lào).

Cảnh sát Việt Nam và Lào đột kích, bắt giữ 155 người trong đường dây lừa đảo qua mạng

Đây là đường dây tội phạm đã lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt số tiền lớn. Do vậy, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo tìm những ai là nạn nhân của đường dây của các phương thức, thủ đoạn lừa đảo như sau:

Kẻ lừa đảo giới thiệu bản thân là người quen hoặc là cổ đông của tập đoàn OYO kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, chuyên cho thuê phòng khách sạn (khách đặt phòng trên mạng), sau đó rủ bị hại đầu tư kinh doanh phòng khách sạn OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận theo ngày.

Tiếp đó, những người lừa đảo sẽ cho bị hại rút tiền để các bị hại tin tưởng, cho đến khi bị hại nộp vào số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ đưa ra nhiều lý do như sai số tài khoản nạp tiền, tài khoản bị khóa... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Vậy ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng, vui lòng liên hệ ngay với thượng úy Nguyễn Hữu Đại - cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, theo số điện thoại 094 2823388" - thông báo cho hay.

Tang vật trong vụ án bị công an thu giữ để điều tra - Ảnh: CACC



Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 2-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào), Công an Đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn.

Bắt giữ 155 người, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để lừa đảo.

