Con cháu đào được 2 hộp đựng vàng của ông bà trong vườn đúng ngày giá leo đỉnh, số lượng bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một gia đình đào được 2 hộp đựng vàng do ông bà để lại, chôn trong vườn nhà.

Trong clip, một người dùng cuốc để cuốc đất, tìm hộp vàng bị chôn bên dưới ở độ sâu khoảng 20-30cm. Sau đó, cả gia đình tìm được một chiếc hộp lớn, bám đầy đất, bên trong có 2 chiếc lọ đựng vàng.

Hộp vàng được tìm thấy trong vườn ở độ sâu khoảng 20-30cm.

Vàng được đựng trong 2 chiếc hộp nhỏ.

Những người trong clip chia sẻ, họ đã đào mấy chỗ mới có thể tìm thấy chiếc hộp. Sau khi rửa sạch hộp, gia đình đếm được tổng cộng có 34 chỉ vàng, gồm các nhẫn trơn loại 1 chỉ và 2 chỉ. Việc tìm thấy và kiểm đếm vàng có sự chứng kiến của khá đông các thành viên trong gia đình. Mọi người đều bất ngờ vì số lượng vàng tìm thấy khá nhiều.

Một người trong clip nói: “34 chỉ, tính giá bây giờ là 10 triệu đúng không? Vậy là 340 triệu đồng”, điều này cho thấy gia đình đã tìm được hộp vàng đúng vào thời điểm giá vàng đang đạt đỉnh.

Gia đình kiểm đếm được tổng cộng 34 chỉ vàng nhẫn.

Trong những ngày thông tin về giá vàng đang được quan tâm thì đoạn clip nói trên đã nhận được sự nhiều sự chú ý, bình luận sôi nổi của dư luận dù chưa rõ thực hư:

- “Ngưỡng mộ quá, ngày xưa các cụ vất vả nhưng vẫn cố gắng dành dụm, tiết kiệm mua được vàng tích trữ. Giờ mình đi làm chật vật mà tháng nào hết tháng đó, chả dư đồng nào mua vàng”.

- “Ngày xưa mà đã có vàng ép vỉ như thế này rồi hả mọi người?”.

- “Nhìn loại vàng thì có thể cụ mới chôn khoảng 5-10 năm nay thôi”.

- “Tôi thấy gia đình này mọi người nói chuyện rất vui vẻ và đoàn kết”.

Hiện đoạn clip vẫn đang tiếp tục được lan tỏa trên mạng xã hội.

Trưa 24/3, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu đi ngang, giữ ở mức: 9.580.000 - 9.850.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn của PNJ ở mức: 9.570.000 - 9.830.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng SJC được niêm yết ở mức: 9.480.000 - 9.570.000 đồng/chỉ (mua vào/bán ra.



Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn