Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tham gia buổi làm việc, phía Công an tỉnh Hà Tĩnh có Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: CAHT)

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả quy chế hợp tác quốc tế giữa Bộ công an Việt Nam và Bộ Công an Lào trong việc triển khai các mặt công tác tham mưu, nắm tình hình, phối hợp đấu tranh chuyên án và các hoạt động nghiệp vụ giữa công an hai nước nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn hai nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã báo cáo về tình hình dân cư, kinh tế, chính trị, xã hội và những vấn đề nổi bật liên quan đến diễn biến an ninh trật tự tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào; tình hình hoạt động tội phạm về ma túy, mua bán vận chuyển vũ khí quân dụng, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, tội phạm tổ chức đánh bạc....Tình hình ANTT trên tuyến biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh và hai tỉnh Khăm Muồn và Bôlykhamxay của Lào.

Thành viên đoàn công tác Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào thông qua tình hình tại buổi làm việc. (Ảnh: CAHT)

Cũng tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới hai nước Lào và Việt Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh và kết quả công tác phối hợp đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm giữa công an Hà Tĩnh và công an các nước giáp biên của Lào trong thời gian qua.

Đồng thời, nêu ra những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác từ đó đưa ra đề xuất đối với bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phát biểu. (Ảnh: CAHT)

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Xuân Lân, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong triển khai các nội dung hợp tác quốc tế với Lào thời gian vừa qua. Nhất là trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Lân mong muốn Công an Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế với Công an nước CHDCND Lào, có các hoạt động phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an Lào trong triển khai các mặt công tác, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến ANTT, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung giải quyết tốt tình hình an ninh biên giới.

Đồng thời khẳng định thời gian tới đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào sẽ có các hoạt động hỗ trợ cho Công an tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai các mặt công tác nghiệp vụ tại Lào.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: CAHT)

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đồng thời mong muốn thời gian tới đơn vị tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ hợp tác quốc tế đối với Lào trong thời gian tới.

Ghi nhận kết quả triển khai quy chế hợp tác phối hợp trong thời gian qua, nhân dịp này Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng Giấy khen cho 2 đồng chí thành viên trong đoàn công tác của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao tặng bằng khen cho thành viên đoàn công tác của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. (Ảnh: CAHT)

