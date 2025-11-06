Thời gian:
Cơ ngơi bề thế ngoài đời thực của 'tổng tài' nhà giàu gây sốt trên VTV

Tại quê nhà Phú Thọ, Hà Việt Dũng đang xây cơ ngơi bề thế giữa núi rừng, anh thường xuyên xuất hiện tại công trường, cập nhật tiến độ thi công.

Mới đây, diễn viên Hà Việt Dũng thu hút sự chú ý của khán giả với vai Viễn - "tổng tài" trong phim truyền hình "Cách em 1 milimet". Ảnh: chụp màn hình VTV

Trên trang cá nhân, Hà Việt Dũng thường xuyên chia sẻ về cơ ngơi đang được xây dựng tại Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Ảnh chụp màn hình

Phần móng và cột bê tông đã hoàn thiện, chia rõ từng khối chức năng. Ảnh chụp màn hình

Khung cửa sổ và cửa chính thiết kế rộng, tạo độ thoáng. Ảnh chụp màn hình

Bên trong ưu tiên trần cao, có giếng trời lấy ánh sáng tự nhiên. Ảnh chụp màn hình

Các ô vòm cong mềm mại tạo điểm nhấn giữa tổng thể vuông vức. Ảnh chụp màn hình

Cầu thang ngoài trời bằng gỗ nâu đỏ, được xử lý kỹ lưỡng đảm bảo độ bền. Ảnh chụp màn hình

Tầng trệt với sàn lát gạch bông họa tiết cổ điển. Ảnh chụp màn hình

Cầu thang trong nhà bằng gỗ tự nhiên giữ nét mộc mạc gợi nhớ kiểu nhà sàn. Ảnh chụp màn hình

Khung nhà chính gồm 2 tầng với khoảng hiên rộng rãi, lan can kim loại. Ảnh chụp màn hình

Nam diễn viên cùng bố trồng nhiều cây và hoa xung quanh, tạo cảnh quan đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình

Ngoài diễn xuất, Hà Việt Dũng còn kinh doanh nhà hàng, homestay tại Bản Lác. Ảnh: FBNV

Khu homestay của Hà Việt Dũng có không gian mở, bao quanh bởi ruộng lúa, cây xanh và hồ nước, vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là chốn để anh tĩnh tâm mỗi khi rời phim trường. Ảnh: FBNV

