Doanh nhân đánh bạc bị bắt có cơ ngơi "khủng" cỡ nào?

Trước đó, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá sòng bạc trái phép do đối tượng Phạm Trịnh Phong (SN 1976, ngụ phường 12, quận Tân Bình) cầm đầu. Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt (số 323 Lê Văn Sỹ, quận 3) do Phong làm chủ đầu tư được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nhưng Phong tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép. ... Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 17/12/2024, công an TP kiểm tra, phát hiện CLB Diamond đang tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức bài Baccarat; thu giữ 146.297 USD, hơn 419 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác. Qua điều tra, công an xác định Phong đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ phường 2, Tân Bình) - Phó Tổng giám đốc và các đối tượng là quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân... của Câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo các con bạc tham gia đánh bạc tại khách sạn với số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, trong ngày 17/12/2024 có con bạc đã tham gia đánh bạc với số tiền 725.445 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng). CLB này được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài nhưng Phong tổ chức đội ngũ quản lý, nhân viên lôi kéo các con bạc đại gia, doanh nhân đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bài Baccarat. Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can gồm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phạm Trịnh Phong, Phạm Thị Thanh Hằng, các đối tượng quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân, kế toán của CLB và các con bạc về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng thời, trong quá trình truy xét, mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 07 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Căn cứ theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 120 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau: Tội đánh bạc 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; d) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì hành vi đánh bạc trái phép theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 nêu trên tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.