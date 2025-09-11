Cô gái dùng "độc chiêu" trộm cắp hàng chục triệu đồng của nhân viên quán nail

Ngày 10-9, Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để điều tra Phùng Thị Khánh Linh (SN 1994, trú tại xã Xuân Mai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phùng Thị Khánh Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội



Theo đó, ngày 7-9, Công an xã Xuân Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị H. về việc tài khoản ngân hàng của chị bị rút mất 8 triệu đồng và thanh toán đơn hàng Shopee trị giá hơn 31 triệu đồng. Vào cuộc xác minh, Công an xã Xuân Mai đã triệu tập Phùng Thị Khánh Linh, để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận, sáng 6-9, khi đến quán làm nail tại thôn Tân Bình, xã Xuân Mai, thấy nhân viên cửa hàng hớ hênh trong bảo quản giấy tờ tùy thân đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Trưa cùng ngày, lợi dụng sơ hở của chị H. (nhân viên quán), Linh đã lấy ví, chụp lại thông tin thẻ ngân hàng. Sau đó, Linh liên kết tài khoản Shopee trên điện thoại của mình với thẻ của chị H. để đặt mua 1 điện thoại iPhone 16 Pro Max.

Sáng 7-9, Linh tiếp tục quay lại quán nail chụp ảnh căn cước và dùng điện thoại của chị H. gọi tổng đài ngân hàng để đổi mã PIN thẻ ATM. Sau khi có mã PIN, Linh lấy thẻ ngân hàng trong ví chị H. đi rút 8 triệu đồng.

Qua sự việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, bảo quản cẩn thận điện thoại cá nhân, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, không để các đối tượng xấu tiếp cận, lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tài sản.

