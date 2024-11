Cô gái đốt cháy đồ ném vào thang máy gây bão mạng xã hội

Ngày 30-11, một đoạn clip ngắn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, trong đó một cô gái có hành động đốt vật dễ cháy rồi bất ngờ mở cửa vứt vật đang cháy vào thang máy, sau đó người này dùng gậy đánh golf bấm đóng cửa thang máy lại.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, sự việc được nhiều người chia sẻ, ở bên dưới có nhiều bình luận cho rằng không hiểu lý do gì mà cô gái lại hành động như vậy, gây nguy hiểm cho cư dân sống tại chung cư.

Đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Cũng có nhiều người đề nghị Ban Quản lý chung cư, công an phường cần vào cuộc xử lý, để người dân sống tại đây không hoang mang, lo lắng.

...

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại chung cư Gold Sea Vũng Tàu (phường 2, TP Vũng Tàu) vào khoảng 10 giờ 38 phút ngày 29-11. Cô gái trong clip là chủ một căn hộ ở tầng 24.

Đến 10 giờ 40 phút thì lửa đã ngừng cháy, bảo vệ và Ban Quản lý chung cư đã dùng bột dập cháy, không gây thiệt hại tài sản gì.

Sau sự việc, công an phường đã mời cô gái lên làm việc, tuy nhiên người này lại có hành động khó ngờ là cởi hết quần áo. Lực lượng chức năng phải dùng chăn quấn người này lại, đưa về trụ sở để lấy thông tin.

Một số nguồn tin cho biết cô gái có dấu hiệu thần kinh, người nhà cũng đã được gọi đến cùng cô gái này.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao động