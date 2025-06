Đang đi đường, bé gái bất ngờ bị quấy rối

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một kẻ biến thái đi xe máy đang quấy rối một nữ sinh vị thành niên. Sự việc xảy ra vào 3h30 chiều ngày 18/6, khi cô gái đang trên đường đến lớp học thêm ở Izzatnagar của Bareilly (Ấn Độ).

Sau vụ việc, cô gái đã thông báo cho gia đình về vụ tấn công, khiến họ phải nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát để chống lại kẻ xâm hại.

Bé gái bị gã đàn ông sàm sỡ.



Sau khi nộp đơn khiếu nại, cảnh sát đã xác định được bị cáo là Musabbir, con trai của Mohammad Raees, cư dân Math Kamal Nayanpur, thuộc đồn Cảnh sát Izzatnagar.

Cảnh sát xác nhận rằng bị cáo đã bị buộc tội theo Mục 78/352/351(3) của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) và Mục 7/8 của Đạo luật POCSO, dựa trên đơn khiếu nại bằng văn bản của gia đình nạn nhân.

Trong một thông cáo báo chí, đồn Cảnh sát Izzatnagar tuyên bố: "Trong quá trình điều tra, một đội cảnh sát đã cố gắng bắt giữ nghi phạm Musabbir gần khu vườn ở khu vực tiền đồn Karmacharinagar. Tuy nhiên, nghi phạm đã nổ súng vào đội cảnh sát với ý định giết người".

Bản thông cáo còn nói thêm: "Để tự vệ, nhóm cảnh sát đã đáp trả, dẫn đến một cuộc đấu súng trong đó bị cáo bị thương do trúng đạn vào chân phải. Anh ta đã bị bắt trong tình trạng bị thương và được đưa đến bệnh viện quận để điều trị".

Cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng lục, một hộp đạn rỗng, nhiều hộp đạn thật và một chiếc xe máy không có biển số.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn