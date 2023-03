Cổ động viên đốt pháo cổ vũ, hàng xóm nổi giận đi xe máy vào sân bóng dằn mặt

Cụ thể, trong lúc trận đấu đang diễn ra, một người đàn ông lạ mặt đã đi xe máy vào sân và nói chuyện với các cầu thủ bằng một thái độ hằn học, điều rất hiếm thấy trong thế giới bóng đá. Tất cả những người có mặt tại sân cũng đều ngỡ ngàng. Do chỉ là trận đấu ở giải nghiệp dư, nên công tác an ninh cũng rất lỏng lẻo, dẫn đến hình ảnh vừa kỳ lạ vừa hài hước.

Theo The Sun, nguyên nhân khiến người đàn ông này tức giận, xông vào sân vận động bằng xe máy là bởi pháo hoa do các CĐV đốt trước trận đấu đã khiến con ngựa của anh ta sợ hãi.

Người dân đi xe máy vào sân mắng cầu thủ

Chủ tịch CLB Veenhuizen, ông Kees van der Lyst, bình luận về vụ việc: "Chúng tôi đang thi đấu không tốt ở mùa giải này, các CĐV trẻ tuổi đã sáng tạo, đề xuất cổ vũ đội bằng pháo hoa. Nhưng thật không may, hành động này đã ảnh hưởng đến cư dân quanh sân vận động và dẫn đến sự việc này.

...

Dù sao cũng thật khó chịu. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các trận đấu. Tất cả đều biết anh ta, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau ở đây. Đội bóng sẽ nói chuyện với gia đình đó để giải quyết sự việc. Tôi nghĩ rằng anh ta đã để cảm xúc lấn át. Tôi cảm thấy làm tiếc vì sự cố này nhưng lũ trẻ thực sự đã có ý định tốt”.

Ông Kees van der Lyst cũng cho rằng sự xuất hiện bất ngờ này đã khiến các cầu thủ mất tập trung và để thua trận với tỷ số 1-4.

Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải đấu hạng thấp của Hà Lan.



Trong khi đó, người đàn ông đi xe máy vào sân bức xúc chia sẻ rằng tiếng pháo hoa làm con ngựa hoảng sợ, có hành động gây nguy hiểm cho cô con gái, đó là lý do mà anh ta đã bực tức và lao vào sân.

Đoạn video về sự kiện hy hữu này đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt Tweet trên Tweeter trong những ngày qua.

Tác giả: HÀ AN

Nguồn tin: Báo VTC News