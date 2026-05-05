Tình trạng hiện tại của Hoa hậu Thuỳ Tiên

Cách đây ít ngày, fanpage của Hằng Du Mục bất ngờ có bài đăng cập nhật cuộc sống của các con, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, trang này đã lên tiếng đính chính người đăng không phải chính chủ. Đáng chú ý, từ diễn biến này, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ bị cư dân mạng nhắc đến với tần suất dày đặc, kéo theo làn sóng tìm kiếm và bàn luận về tình hình hiện tại của nàng hậu.

Theo ghi nhận, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên hiện vẫn trong trạng thái gần như “đóng băng”. Trang Facebook cá nhân được khóa bảo vệ, trong khi fanpage, Instagram và TikTok đều không có bất kỳ cập nhật mới nào suốt hơn 1 năm qua. Trang cá nhân của Thuỳ Tiên vẫn còn những thông tin liên hệ công việc cũ, chứng minh không ai sử dụng hay sửa đổi trong suốt thời gian qua.

Tất cả các nền tảng mạng xã hội của Thuỳ Tiên không có bất kì tín hiệu nào mới, im ắng suốt hơn 1 năm qua

Không chỉ riêng bản thân nàng hậu, các thành viên trong gia đình cô cũng giữ thái độ kín tiếng. Mẹ của Thùy Tiên - người từng gây chú ý bởi những phát ngôn đáp trả cư dân mạng hiện không còn xuất hiện hay tương tác công khai như trước. Trong khi đó, bố của cô vốn đã kín tiếng từ lâu, nay lại càng “vắng bóng” hoàn toàn trên mạng xã hội, không có bất kỳ động thái nào được ghi nhận trong thời gian dài.

Đáng nói, không chỉ gia đình mà cả vòng bạn bè thân thiết của Thùy Tiên cũng đồng loạt “im hơi lặng tiếng”. Những người từng thường xuyên đăng ảnh chung, tương tác hoặc nhắc đến cô trên mạng xã hội đều không có bất kỳ chia sẻ mới nào liên quan. Mọi thông tin gần như bị “đóng lại” hoàn toàn. Chỉ duy nhất cách đây ít ngày, Thúy Vi đăng lại một bức ảnh cũ chụp cùng Thùy Tiên trong chuyến du lịch từ năm 2024, nhưng cũng không kèm theo bất kỳ cập nhật nào về hiện tại.

Mẹ Thuỳ Tiên đã dọn ra nhà trọ sinh sống, bà cũng dừng việc đáp trả cư dân mạng

... Bố của Thuỳ Tiên im ắng từ khi cô gặp biến cố đến nay

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin mới nào liên quan đến Thuỳ Tiên được công bố chính thức. Vì vậy, mọi thông tin liên quan, bàn tán đang diễn ra trên mạng xã hội vẫn cần được tiếp cận một cách thận trọng và chọn lọc.

Thuỳ Tiên nhận mức án 2 năm tù tại phiên toà diễn ra vào tháng 11/2025

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

