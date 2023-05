Clip: Tránh nữ sinh sang đường, xe khách lao vào cửa hàng ven đường

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe khách lao vào cửa hàng ven đường để tránh nữ sinh, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một chiếc xe khách 16 chỗ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp một nữ sinh đi xe máy điện đột ngột lao sang đường mà không chú ý quan sát.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế cầm lái chiếc xe khách đã lập tức đánh lái sang phải để tránh xảy ra va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe sau đó đã lao vào một cửa hàng ven đường.

Được biết, sự việc xảy ra tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. May mắn là không có thiệt hại về người. Toàn bộ diễn biến vụ va chạm đã được camera hành trình ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn