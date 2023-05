CLIP: Tìm thấy thi thể người anh trong vụ 2 ngư dân mất tích

Sáng 25-5, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết sau 4 ngày tích cực tìm kiếm, đến khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay, các lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.S. (SN 1973, ngụ thôn Song Hồng, xã Cương Gián).

Thi thể nạn nhân S. được phát hiện trên biển



Thi thể ngư dân N.V.S được phát hiện cách bờ khoảng 8 hải lý thuộc vùng biển xã Cương Gián. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 3 giờ ngày 21-5, ông N.V.S. và em trai là ông N.V.B. (SN 1976, ngụ thôn Ngọc Huệ, xã Cương Gián), đi đánh bắt hải sản trên thuyền công suất 24w tại vùng biển huyện Nghi Xuân, cách bờ khoảng 12 hải lý.

Clip lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại

Đến 15 giờ cùng ngày, không thấy ông S. và em trai về nên gia đình đã cố gắng liên hệ nhưng bất thành. Đến sáng 22-5, người dân phát hiện thuyền của 2 anh em ông S. trôi dạt vào bờ biển xã Xuân Liên nhưng không thấy người đâu.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn huy động tàu thuyền của ngư dân tổ chức tìm kiếm tung tích 2 ngư dân.

