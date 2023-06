Clip: Shipper giao hàng nằm trên xe máy lao như tên lửa

Your browser does not support the video tag.

Shipper nằm trên yên xe, chạy như tên lửa.

Xem cảnh shipper nằm trên đường, vít ga hết cỡ chiếc xe máy cỏ lao vun vút, người xem không khỏi sợ hãi. Không rõ do người này mỏi mệt hay thích thể hiện ngổ ngáo mà lại có hành vi lái xe nguy hiểm như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút, shipper này có thể phải đánh đổi cả tính mạng bản thân và sự nguy hiểm cho người đi đường.

Hành vi lái xe như trên không những gây nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật nữa. Theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy nào mà nằm trên yên xe điều khiển xe thì sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn