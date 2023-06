Clip: Người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đập nát kính ô tô giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đập nát kính chắn gió một chiếc xe ô tô, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo kính râm, bịt khẩu trang che kín mặt đang dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào kính chắn gió của chiếc xe ô tô hiệu Mazda. Lúc này, bên trong ô tô có người nhưng không ai có động thái mở cửa xuống xe.

Sự việc xảy ra thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và cả những người đi đường. Sau khi đập vỡ kính, người phụ nữ tiếp leo lên nắp capo rồi chui vào bên trong xe, mặc cho những người xung quanh ngăn cản.

Dù chưa biết nguyên nhân cụ thể nhưng màn đập xe đầy nguy hiểm của người phụ nữ đã khiến người xem không khỏi sợ hãi. Theo thông đăng tải, vụ việc xảy ra tại Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trao đổi trên tờ Dân Trí vào sáng ngày 21/6, lãnh đạo Công an phường Trung Văn xác nhận, vào chiều ngày 20/6, công an phường có nhận được tin báo từ người dân về một vụ xô xát tại đường Trung Thư thuộc địa bàn quản lý của phường.

"Sau khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ ra hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên khi tới nơi thì mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường", vị lãnh đạo nói.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn