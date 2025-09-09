Clip n.ữ s.inh bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm, tay chân đ.á.nh liên tiếp vào đầu, mặt

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện video clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh hội đồng trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nữ sinh bị nhóm bạn lao vào đánh hội đồng dã man

Nội dung clip cho thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị 4-5 nữ sinh khác bao vây và hành hung. Ban đầu, một nữ sinh mặc áo đen túm tóc, giật mũ bảo hiểm và liên tục đánh vào đầu, mặt nạn nhân.

Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm tiếp tục lao vào đấm, đá liên tục vào đầu, mặt và người nạn nhân. Vừa đánh nhóm nữ sinh vừa lớn tiếng chửi thề. Bị đánh hội đồng, nữ sinh chỉ biết ôm mặt chịu trận.

...

Sau khi lao vào đánh hội đồng dã man nữ sinh, cả nhóm bỏ mặc nạn nhân giữa đường rồi bỏ đi. Khi sự việc xảy ra có sự xuất hiện của một số người khác nhưng không ai can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được xác định xảy ra tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An, nữ sinh bị đánh được xác định là học sinh của Trường THPT Đông Hiếu. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 5-9, sau giờ khai giảng năm học mới 2025-2026, tại khu vực xóm Cây Xăng, xã Đông Hiếu.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo công an, Trường THPT Đông Hiếu cũng đã mời các em liên quan lên làm việc. Nguyên nhân dẫn đến sự việc được xác định là do mâu thuẫn từ việc nói xấu nhau trước đó.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động