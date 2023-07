Sáng 26-7, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ việc người đàn ông điều khiển xe con tông nhiều lần vào 1 chiếc xe khác, gây hư hỏng tài sản.

Người đàn ông lái xe màu đen tông nhiều phát vào xe màu đỏ



Trước đó, tối 25-7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lái xe con hiệu Vinfast đã liên tục tông mạnh vào chiếc xe hiệu Peugeot.

Theo đoạn clip, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 40 phút ngày 25-7 trên đường Kim Đồng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

...

Lúc này, người đàn ông lái xe hiệu Vinfast đã cố tình tông 3 phát liên tiếp vào xe hiệu Peugeot rồi rời đi. Khoảng 1 phút sau, người này quay xe lại, lấy đà rồi tông thêm 1 phát mạnh nữa.

Theo 1 nguồn tin, vào thời điểm trên, người đàn ông lái xe về nhà vợ cũ. Tại đây, người này thấy em trai của vợ cũ đang ở trong chiếc xe hiệu Peugeot rồi lái xe tông liên tiếp.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Người đàn ông lái xe con đâm liên tiếp vào 1 chiếc xe khác

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động