Nam thanh niên bị nhóm đối tượng đ.â.m 7 n.h.á.t tại sân bóng

Ngày 18-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang truy bắt nhóm đối tượng đâm nam thanh niên tại sân bóng cỏ nhân tạo. Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Gia B. (20 tuổi; ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Clip Nam thanh niên bị đâm 7 nhát tại sân bóng

"Nạn nhân bị đâm 4 nhát ở lưng và 3 nhát ở tay, chân. Các vết đâm chủ yếu trúng phần mềm nên B. không nguy kịch về tính mạng. Hiện tại, nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Công an đã xác định được nhóm đối tượng gây án nhưng tất cả đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang truy bắt" - thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết.

Trước đó, qua hình ảnh camera ghi lại cho thấy vào lúc 19 giờ 16 phút ngày 16-7, một nhóm thanh niên khoảng 7 người di chuyển xe máy đến một sân bóng cỏ nhân tạo tại địa bàn xã Long Trì, huyện Châu Thành. Sau đó, nhóm này dừng xe, đi bộ vào bên trong nơi có nhiều người đang ngồi xem đá bóng.

Lúc này, B. đang ngồi ở ghế thì bất ngờ bị một đối tượng cầm dao đâm liên tục vào lưng. B. ngã xuống rồi dùng chân đạp ngã đối tượng cầm dao. Sau đó, đối tượng cầm dao tiếp tục đứng dậy, lao vào đâm B.

Nạn nhân vùng dậy bỏ chạy thì bị các đối tượng khác cầm dao đâm liên tiếp. Dù bị đè xuống nền đất nhưng B. vẫn cố gắng vùng vậy và chạy thoát ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng và nạn nhân đã xảy ra va chạm tại sân đá bóng. Lý do, nhóm này cho rằng B. đã… nhìn đểu mình.

Nhóm đối tượng đang bị truy bắt có hộ khẩu thường trú ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động