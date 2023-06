Clip: Mẹ phản ứng cực nhanh, cứu con thoát khỏi rắn độc trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Vanessa Fanfulla và hai cô con gái nhỏ của cô đã vô cùng sợ hãi khi đối mặt với một con rắn ở phía sau ngôi nhà của họ ở Queensland, Australia.

Cuộc chạm trán bất ngờ được camera giám sát ghi lại cho thấy phản ứng nhanh và chính xác của Vanessa để bảo vệ con gái. Mở đầu clip, ba mẹ con đang ra khỏi nhà phơi quần áo thì nhìn thấy một con rắn ở góc dưới bên trái. Con bò sát bắt đầu di chuyển về phía các con của cô. Cô út lùi lại vài bước và cố gắng thoát khỏi con vật, nhưng cô lớn bị mắc kẹt trong một góc, cố gắng giậm chân thoát ra.

Sau đó, người mẹ đi về phía con rắn, túm lấy chiếc ba lô của cô con gái lớn và cố gắng đưa cô bé thoát khỏi nguy hiểm. Ngay sau đó, cô ôm cô con gái út trong tay và cha của các cô gái xuất hiện ở hiên nhà để giúp đỡ.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn lượt xem và nhận được hàng trăm bình luận ca ngợi lòng dũng cảm của Vanessa.

Được biết, con rắn xuất hiện trong clip là một con rắn nâu phương Đông. Loài rắn này nổi tiếng với nọc độc mạnh và hung dữ, là nguyên nhân chính gây ra các ca tử vong do bị cắn ở nước này.

