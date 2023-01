Clip: Lốp xe văng khỏi xe tải, "hạ gục" nam cảnh sát

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 4/1, tại Thành phố Tongling, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại từ camera giám sát cho thấy, một nam sĩ quan cảnh sát đang đứng trước cửa nhà hàng thì bất ngờ bị một chiếc lốp văng trúng vào đầu. Cú đập mạnh khiến người này ngã gục xuống đất.

Chứng kiến sự việc, đồng nghiệp của nam cảnh sát đã chạy đến kiểm tra và gọi cấp cứu. Lực văng của chiếc lốp xe tải đã khiến tường ngoài, kính và máy điều hòa của nhà hàng bị hư hỏng.

Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trục bánh xe tải bị gãy nên chiếc lốp đã văng ra ngoài và khiến cảnh sát bị thương. Ngay sau đó, người này được đưa đến bệnh viện để điều trị và may mắn không nguy hiểm tới tính mạng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn