CLIP: Xác minh thông tin cô gái trẻ bị tát trong lúc mặc cả khi mua quần áo

Ngày 9-12, lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đang vào cuộc xác minh thông tin xô xát giữa một chủ cửa hàng và một khách hàng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Cô gái bị tát khi đang mặc cả. Ảnh: cắt từ clip

...

Trước đó, tối 8-12, mạng xã hội lan truyền một clip xô xát giữa một người phụ nữ và hai cô gái trẻ tuổi.

Theo như hình ảnh đăng tải, vào thời điểm trên, hai cô gái đi mua quần áo trong chợ Nhà Xanh phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Sau khi chủ cửa hàng báo giá, một trong hai cô gái đã mặc cả song đã bị người bán hàng tại ki-ốt xông tới, tát vào mặt một cô gái rồi đuổi đi.

Clip được ghi lại sau khi đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc. Nhiều người cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được và cơ quan chứng năng cần vào cuộc xử lý.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động