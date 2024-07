Clip kinh hoàng ghi lại toàn cảnh người đàn ông đâm chết người phụ nữ rồi tự sát ở quán nước

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Tối 15/7, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 người tử vong tại quán trà sữa Phúc Long.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Ngày 16/7, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ án mạng khiến 2 người chết tại quán Coffee&Tea P.L (đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12).

Tại hiện trường khu vực tầng 2 của quán trà đã được dọn dẹp, quán trà vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Một đoạn clip ghi lại diễn biến của vụ việc lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, lo ngại.

Trở lại vụ việc, nhiều người chứng kiến cho hay, tầm 19h ngày 15/7, bà V. đi cùng xe một người bạn gái, ông H. đi xe gắn máy. Cả 3 lên khu vực tầng 1 của quán trà ngồi ở chiếc bàn đặt ở góc quán.

Cả 3 người kêu nước uống và nói chuyện có vẻ to tiếng. Được một lúc thì người phụ nữ đi cùng cầm điện thoại rời khỏi bàn. Còn lại 2 người, ông H. ôm hôn bà V. rồi bất ngờ rút hung khí đâm bà V. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống sàn quán. Sau đó ông H. cầm hung khí tự đâm vào người mình nhiều lần và ngã xuống, quay qua ôm lấy thi thể bà V.

Hình ảnh trước khi xảy ra án mạng (Ảnh: CAND)



Diễn biến của vụ việc quá nhanh khiến những người trong quán và nhân viên không kịp phản ứng, ngăn cản. Nhân viên quán gọi điện cho cấp cứu và gọi điện báo với Công an, tuy nhiên khi mọi người chạy đến kiểm tra thì cả 2 đã tử vong.

