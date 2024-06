Clip hàng trăm người dân đi theo khi ông Thích Minh Tuệ khất thực ở nhà dân sáng nay

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh đoàn người đông đúc đi theo ông Thích Minh Tuệ khi ông đi khất thực ở nhà dân.

Dù trời còn sớm nhưng rất đông người dân đã tụ tập, đi theo ông Thích Minh Tuệ. Khi ông Thích Minh Tuệ dừng lại trước cửa một nhà dân, những người này xúm lại xung quanh, chen lấn để biếu đồ ăn, bỏ vào chiếc lõi nồi cơm điện của ông.

Sau đó, ông Thích Minh Tuệ rời đi, đoàn người tiếp tục đi theo. Trong đoạn clip cho thấy có sự xuất hiện của lực lượng an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Cảnh tượng này được camera nhà dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin trên video thì sự việc diễn ra vào sáng sớm nay (13/6).

Your browser does not support the video tag.

Đoàn người đi theo khi ông Thích Minh Tuệ khất thực ở nhà dân.

Trước đó, ông Thích Minh Tuệ bày tỏ mong muốn được tu hành yên tĩnh, thanh tịnh, vắng vẻ, không ồn ào.

...

Ông cho biết, việc học tập theo lời Phật dạy đều tốt đẹp, hạnh phúc. Mọi người theo dõi, quan tâm nhưng tu hành, giữ giới thì tốt đẹp. Nhưng mọi người đi theo với mục đích câu like, view, trục lợi kiếm tiền hay làm mất an ninh trật tự thì lại không tốt đẹp.

"Đó là quyền của họ, nhưng đi theo để làm những việc như quay phim suốt ngày đêm, gây mất trật tự an toàn giao thông thì lại làm trở ngại cho người tu hành. Chỗ nào cũng đưa lên, ồn ào, lại không đúng với người tu nữa. Người tu thì cần phải yên tĩnh, đi một mình, đảm bảo sự thanh tịnh, vắng vẻ", ông Thích Minh Tuệ nói thêm.

Ông Thích Minh Tuệ đi khất thực tại Gia Lai. (Ảnh: Internet)

Được biết từ ngày 10/6, ông Thích Minh Tuệ đã đi khất thực ở Gia Lai. Ông thường đi khất thực vào 4-5 giờ sáng, sau đó về căn chòi nhỏ trong rừng để ẩn tu. Biết tin ông đi khất thực, nhiều người dân đã tập trung, mang theo nhiều đồ ăn chay để biếu nhưng ông cảm ơn và chỉ nhận đủ dùng.

Ông Thích Minh Tuệ nói rằng mọi người hoan hỉ có thể đến gặp, nhưng gặp xong thì ra về, đi làm việc của minh, không tập trung đông người gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn