Clip: Đu quay bất ngờ gặp sự cố, hất văng 7 hành khách xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại khu vực vòng quay mạo hiểm ở hội chợ Ducasse, làng La Hestre, ngoại ô Manage, Bỉ.

Bảy vị khách đã ngồi trải nghiệm trò chơi mang tên "thảm bay". Khi tất cả ngồi vào vị trí, trò chơi bắt đầu quay với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khói trắng bất ngờ bốc lên.

...

Chỉ trong tích tắc, toàn bộ du khách đều bị hất văng khỏi ghế, rơi xuống đất. Được biết, thời điểm đó, dây an toàn cũng tuột khỏi người các du khách.

Các nạn nhân đã nhanh chóng đực đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu. 3 nạn nhân nặng nhất hiện đã trải qua phẫu thuật.

Người đứng đầu thị trấn cho biết thêm, chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Những khu vực khác của hội chợ vẫn sẽ được phép tiếp tục kinh doanh.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn