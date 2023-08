CLIP: Xe tải đánh lái ẩu né đèn đỏ, tông nữ du khách tử vong

Your browser does not support the video tag.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 7-8, xe tải BKS 43C - 151.xx chạy trên đường biển Võ Nguyên Giáp, theo hướng quận Ngũ Hành Sơn - Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), tài xế (chưa rõ danh tính) đánh lái cho xe đi vào bãi đỗ xe bên phải nút giao để tránh đèn đỏ thì va chạm với xe máy BKS 15H1 - 057.xx do một cô gái điều khiển chạy cùng chiều.

Tài xế đánh lái né đèn đỏ rồi va chạm với nữ du khách đi cùng chiều, gây nên tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn khiến một nữ du khách tử vong tại Đà Nẵng

Sau va chạm, cô gái ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong, xe máy hư hỏng nặng. Thông tin ban đầu, nạn nhân là một nữ du khách quê phía Bắc, tên H, khoảng 23 tuổi.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường rồi nhanh chóng trình diện cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

