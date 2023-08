Clip: Cưỡi ngựa băng qua đường, người đàn ông bị xe máy tông gục

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại thành phố Dewas, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông cưỡi ngựa đang chờ chiếc ô tô đi qua để băng qua đường. Khi chiếc xe đi qua, người đàn ông liền cho ngựa di chuyển. Cùng lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao lao tới, tông trúng con ngựa. Cú va chạm xảy ra khiến cả 3 ngã văng xuống đường.

Con ngựa bằng cách nào đó đã đứng dậy ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Trong khi đó, người cưỡi ngựa cùng với người đi xe máy đều bị thương.

Phát hiện ra sự việc, người dân xung quanh đã lập tức chạy tới để xem xét tình hình của cả hai. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

