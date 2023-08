CLIP: Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, 30 hành khách bỏ hành lý tháo chạy

Sáng 25-8, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa xảy ra vụ việc một chiếc xe khách bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường.

Clip chiếc ôtô khách bốc cháy dữ dội

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24-8, tại Km 361+800 Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực cầu Hang, thuộc địa phận xã Ninh Hải.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ôtô khách BKS 43B-037.60 chở khoảng 30 người đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến khu vực cầu Hang, xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế đã nhanh chóng cho xe đi vào vệ đường và sơ tán toàn bộ hành khách xuống xe. Do ngọn lửa bốc cháy nhanh, sau đó bao trùm toàn bộ xe nên đồ đạc, hành lý của khách đã không kịp được đưa ra ngoài.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe khiến 30 hành khách hốt hoảng tháo chạy. Ảnh cắt từ clip



Vụ việc cháy ôtô không gây thiệt hại về người, tuy nhiên rất nhiều đồ đạc, hàng hóa của hành khách đã bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo, lực lượng CGST Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cứu hộ, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động