CLIP: Bắt quả tang nhiều “chân dài” dùng ma túy ở khách sạn

Tối 30-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy

Trước đó, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Kim Phượng, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Your browser does not support the video tag.

Clip Bắt quả tang nhiều "chân dài" sử dụng ma túy trong khách sạn

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 25 đối tượng nam, nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bịch nilon chứa hạt rắn màu trắng, 4 phần viên nén nghi là chất ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

... Trong số 25 đối tượng bị bắt giữ thì có 24 kẻ nghiện ma túy

Khách sạn Kim Phượng - nơi các đối tượng thuê phòng để tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 24/25 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp, trong đó có nhiều cô gái trẻ.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 6 đối tượng về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 2 đối tượng về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: VĂN VŨ - TIẾN DŨNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động